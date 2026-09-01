JEP 2026 – Concert nocture à la Tour de Paris de Villeneuve-sur-Lot La tour de Paris Villeneuve-sur-Lot
samedi 19 septembre 2026 · La tour de Paris · Villeneuve-sur-Lot
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Lot
JEP 2026 – Concert nocture à la Tour de Paris de Villeneuve-sur-Lot
La tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La tour de Paris ouvre ses portes pour trois rendez-vous musicaux inédits à la tombée de la nuit avec l’association la Team Kompagnie et son interprète Yohan Arbona.
La tour de Paris ouvre ses portes pour trois rendez-vous musicaux inédits à la tombée de la nuit avec l’association la Team Kompagnie et son interprète Yohan Arbona. À l’issue de chaque représentation, prolongez l’expérience en découvrant librement la Tour de Paris jusqu’au clocheton, ainsi que son panorama de nuit.
Jauge limité. Pas d’accès PMR. .
La tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30
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English : JEP 2026 – Concert nocture à la Tour de Paris de Villeneuve-sur-Lot
The Paris Tower is opening its doors for three exclusive musical events at nightfall, in collaboration with the Team Kompagnie association and its performer, Yohan Arbona.
L’événement JEP 2026 – Concert nocture à la Tour de Paris de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne
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