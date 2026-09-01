JEP 2026 – CONFÉRENCE « DES HISTOIRES DE RÉHABILITATIONS » Couffoulens
dimanche 20 septembre 2026 · Couffoulens
Informations pratiques
Couffoulens
JEP 2026 – CONFÉRENCE « DES HISTOIRES DE RÉHABILITATIONS »
Route de Pomas Couffoulens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Philippe Gayzard, passionné de patrimoine, vous invite à découvrir l’histoire d’hommes dont l’engagement a permis la sauvegarde de certains lieux emblématiques du territoire limouxin.
Une présentation dédiée à la préservation de notre héritage local. .
Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55
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English :
L’événement JEP 2026 – CONFÉRENCE « DES HISTOIRES DE RÉHABILITATIONS » Couffoulens a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme
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