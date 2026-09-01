UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Couffoulens

JEP 2026 – CONFÉRENCE « DES HISTOIRES DE RÉHABILITATIONS » Couffoulens

dimanche 20 septembre 2026 · Couffoulens

JEP 2026 – CONFÉRENCE « DES HISTOIRES DE RÉHABILITATIONS » Couffoulens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Route de Pomas
Ville
11250 Couffoulens
Département
Aude
Tarif

Couffoulens

JEP 2026 – CONFÉRENCE « DES HISTOIRES DE RÉHABILITATIONS »

Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Philippe Gayzard, passionné de patrimoine, vous invite à découvrir l’histoire d’hommes dont l’engagement a permis la sauvegarde de certains lieux emblématiques du territoire limouxin.
Une présentation dédiée à la préservation de notre héritage local.   .

Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 – CONFÉRENCE « DES HISTOIRES DE RÉHABILITATIONS » Couffoulens a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme

À voir aussi à Couffoulens (Aude)