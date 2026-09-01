JEP 2026 – CONFÉRENCE SUR DES FIGURES REMARQUABLES DE SOULATGÉ – BERNARD DE MONTFAUCON Soulatgé
dimanche 20 septembre 2026 · Soulatgé
Informations pratiques
Soulatgé
JEP 2026 – CONFÉRENCE SUR DES FIGURES REMARQUABLES DE SOULATGÉ – BERNARD DE MONTFAUCON
11330 Place Bernard de Montfaucon Soulatgé Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européeenes du Patrimoine, les « Sangliers Dé-plumés » raconteront notamment l’enfance de Bernard de Montfaucon, commencée à Soulatgé. Cette animation fera revivre de grands moments de l’histoire du village à travers des événements mémorables et des figures remarquables.
Gratuit – limité à 30 personnes dans la salle. .
11330 Place Bernard de Montfaucon Soulatgé 11350 Aude Occitanie +33 6 86 44 03 33
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English :
L’événement JEP 2026 – CONFÉRENCE SUR DES FIGURES REMARQUABLES DE SOULATGÉ – BERNARD DE MONTFAUCON Soulatgé a été mis à jour le 2026-09-04 par 11 – OT Corbières & Salanque