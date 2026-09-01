JEP 2026 – Croisières Chateaubriand Croisières Chateaubriand La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

JEP 2026 – Croisières Chateaubriand

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir en famille le site naturel remarquable de la vallée de la Rance !

Croisière commentée. Au fil de l’eau, vous pourrez admirer malouinières, villages de caractère, patrimoine historique et d’autres encore.

Bar à bord.

Réservation et paiement obligatoire. .

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40

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English :

L’événement JEP 2026 – Croisières Chateaubriand La Richardais a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme