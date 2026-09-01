UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Richardais

JEP 2026 – Croisières Chateaubriand Croisières Chateaubriand La Richardais

samedi 19 septembre 2026 · Croisières Chateaubriand · La Richardais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Croisières Chateaubriand
Adresse
Barrage de la Rance
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

JEP 2026 – Croisières Chateaubriand

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir en famille le site naturel remarquable de la vallée de la Rance !
Croisière commentée. Au fil de l’eau, vous pourrez admirer malouinières, villages de caractère, patrimoine historique et d’autres encore.

Bar à bord.

Réservation et paiement obligatoire.   .

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 – Croisières Chateaubriand La Richardais a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)