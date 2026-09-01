Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 – Cusset d’Antan

Centre-ville de Cusset Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du Cusset d’antan à travers une exposition déployée en coeur de ville. Composée de 20 illustrations, elle vous invite à redécouvrir des photographies anciennes de Cusset, recolorisées pour faire revivre les patrimoines et souvenirs.

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Centre-ville de Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Set out to discover the Cusset of yesteryear through an exhibition held in the heart of town. Featuring 20 illustrations, it invites you to rediscover old photographs of Cusset, which have been recolored to bring its heritage and memories back to life.

L’événement JEP 2026 – Cusset d’Antan Cusset a été mis à jour le 2026-09-03 par Vichy Destinations