Informations pratiques

Pexiora

JEP 2026 – DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINT-BLAISE ET SAINT-RAYMOND

Pexiora Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Poussez les portes de l’église Saint-Blaise et Saint-Raymond de Pexiora et venez découvrir un lieu chargé d’histoire.

À l’intérieur, une exposition d’objets du culte ainsi qu’une exposition photographique vous permettront de mieux connaître ce patrimoine local. Une vidéo consacrée à l’histoire de l’église sera également projetée toutes les heures, pour vous plonger au cœur de son passé.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Une découverte proposée par l’association « Pexiora et son patrimoine ». .

Pexiora 11150 Aude Occitanie +33 4 68 94 93 38

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English :

L’événement JEP 2026 – DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINT-BLAISE ET SAINT-RAYMOND Pexiora a été mis à jour le 2026-09-10 par 11 – OT Collines Cathares Tourisme