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JEP 2026 – DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FITOU Fitou

dimanche 20 septembre 2026 · Fitou

JEP 2026 – DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FITOU Fitou

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
6 Avenue de la Mairie
Ville
11510 Fitou
Département
Aude
Tarif

Fitou

JEP 2026 – DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FITOU

6 Avenue de la Mairie Fitou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la Mairie de Fitou organise:
– Le Télégraphe Chappe (Inscription Obligatoire par téléphone 06 88 00 02 49)
10h RDV devant la mairie
11h Confortation du Télegraphe Chappe, suivi par un moment convivial
12h Retour au parking

– Balade sonore toute la journée
Rdv au Point Info pour la Balade sonore « Histoire de Pierres » de Félix Blum.
Balade audio pour explorer Fitou sous une autre oreille d’une durée de 45min.
Prêt de casque audio sur place.
– Ouverture de l’Église Saint Julien et Sainte Basilisse
de 14h00 à 17h00
– Ouverture de la Chapelle St-Joseph de 18h00 à 20h00.
Exposition Patricia Vasil – Sculptures en terre cuite   .

6 Avenue de la Mairie Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 88 00 02 49 

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English :

L’événement JEP 2026 – DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FITOU Fitou a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Corbières & Salanque

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