Informations pratiques

Fitou

JEP 2026 – DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FITOU

6 Avenue de la Mairie Fitou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la Mairie de Fitou organise:

– Le Télégraphe Chappe (Inscription Obligatoire par téléphone 06 88 00 02 49)

10h RDV devant la mairie

11h Confortation du Télegraphe Chappe, suivi par un moment convivial

12h Retour au parking

– Balade sonore toute la journée

Rdv au Point Info pour la Balade sonore « Histoire de Pierres » de Félix Blum.

Balade audio pour explorer Fitou sous une autre oreille d’une durée de 45min.

Prêt de casque audio sur place.

– Ouverture de l’Église Saint Julien et Sainte Basilisse

de 14h00 à 17h00

– Ouverture de la Chapelle St-Joseph de 18h00 à 20h00.

Exposition Patricia Vasil – Sculptures en terre cuite .

6 Avenue de la Mairie Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 88 00 02 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 – DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FITOU Fitou a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Corbières & Salanque