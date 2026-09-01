JEP 2026 : Découverte du silo à grains Silo à grains Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

JEP 2026 : Découverte du silo à grains

Silo à grains Route de Morvaux Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour la première fois le silo à grains ouvre ses portes au public, l’occasion de découvrir un patrimoine agricole exceptionnel, et toujours en activitéTout public

0 .

Silo à grains Route de Morvaux Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the first time, the grain silo is opening its doors to the public—an opportunity to discover an exceptional piece of agricultural heritage that is still in operation.

L’événement JEP 2026 : Découverte du silo à grains Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE