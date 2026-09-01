JEP 2026 : Découverte du silo à grains Silo à grains Saint-Mihiel
samedi 19 septembre 2026 · Silo à grains · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
JEP 2026 : Découverte du silo à grains
Silo à grains Route de Morvaux Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour la première fois le silo à grains ouvre ses portes au public, l’occasion de découvrir un patrimoine agricole exceptionnel, et toujours en activitéTout public
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Silo à grains Route de Morvaux Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
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English :
For the first time, the grain silo is opening its doors to the public—an opportunity to discover an exceptional piece of agricultural heritage that is still in operation.
L’événement JEP 2026 : Découverte du silo à grains Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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