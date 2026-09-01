JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner Place Clemenceau Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Lesparre-Médoc

JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner

Place Clemenceau Eglise Notre-Dame Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2026, Les Amis de l’Orgue, sont heureux de vous vous inviter à venir découvrir le grand « orgue Wenner » (classé monument historique). .

Place Clemenceau Eglise Notre-Dame Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 58 62 patrick.sautarel@hotmail.fr

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English : JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner

L’événement JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble