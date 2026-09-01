JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner Place Clemenceau Lesparre-Médoc
dimanche 20 septembre 2026 · Place Clemenceau · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner
Place Clemenceau Eglise Notre-Dame Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2026, Les Amis de l’Orgue, sont heureux de vous vous inviter à venir découvrir le grand « orgue Wenner » (classé monument historique). .
Place Clemenceau Eglise Notre-Dame Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 58 62 patrick.sautarel@hotmail.fr
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English : JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner
L’événement JEP 2026 : église Notre-Dame et orgue Wenner Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble
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