JEP 2026 -Eglise Saint Michel de Chamonix : plus de 1000 ans d’histoire ! Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 -Eglise Saint Michel de Chamonix : plus de 1000 ans d’histoire !

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’eglise Saint Michel de Chamonix : plus de 1000 ans d’histoire au coeur de la cité

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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 00 73 52

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English :

The Church of Saint Michel in Chamonix: Over 1,000 Years of History in the Heart of the City

L’événement JEP 2026 -Eglise Saint Michel de Chamonix : plus de 1000 ans d’histoire ! Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc