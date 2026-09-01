JEP 2026 ÉGLISE SAINTES PUELLES Mas-Saintes-Puelles
dimanche 20 septembre 2026 · Mas-Saintes-Puelles
Informations pratiques
Mas-Saintes-Puelles
JEP 2026 ÉGLISE SAINTES PUELLES
Mas-Saintes-Puelles Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Ouverture de l’église à 15h pour une visite libre, départ de la visite commentée à 16h.
Concert du Trio Maestria à 18h avec Olga Ducasse au violon, Corinne Gelet au violoncelle et Francis Tropini à la clarinette.
.
Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie mairie@mas-saintes-puelles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The church opens at 3:00 p.m. for self-guided tours; the guided tour begins at 4:00 p.m.
Concert by the Maestria Trio at 6:00 p.m., featuring Olga Ducasse on violin, Corinne Gelet on cello, and Francis Tropini on clarinet.
L’événement JEP 2026 ÉGLISE SAINTES PUELLES Mas-Saintes-Puelles a été mis à jour le 2026-09-01 par
À voir aussi à Mas-Saintes-Puelles (Aude)
- JEP 2026 LES MOULINS DU MAS-SAINTES-PUELLES Mas-Saintes-Puelles 20 septembre 2026
- JEP 2026 POTERIE NOT Mas-Saintes-Puelles 20 septembre 2026