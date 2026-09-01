Informations pratiques

Mas-Saintes-Puelles

JEP 2026 ÉGLISE SAINTES PUELLES

Mas-Saintes-Puelles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Ouverture de l’église à 15h pour une visite libre, départ de la visite commentée à 16h.

Concert du Trio Maestria à 18h avec Olga Ducasse au violon, Corinne Gelet au violoncelle et Francis Tropini à la clarinette.

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Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie mairie@mas-saintes-puelles.fr

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English :

The church opens at 3:00 p.m. for self-guided tours; the guided tour begins at 4:00 p.m.

Concert by the Maestria Trio at 6:00 p.m., featuring Olga Ducasse on violin, Corinne Gelet on cello, and Francis Tropini on clarinet.

L’événement JEP 2026 ÉGLISE SAINTES PUELLES Mas-Saintes-Puelles a été mis à jour le 2026-09-01 par