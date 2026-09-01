Informations pratiques

Allez-et-Cazeneuve

JEP 2026 – En route vers le Pech Lambert : randonnée guidée

Côte d’allez Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez des derniers jours de l’été pour découvrir le nouveau circuit de randonnée d’Allez-et-Cazeneuve. Guidée par le CPIE 47, cette balade vous entraîne entre sentiers escarpés et chemins forestiers, à la découverte de paysages préservés.

Profitez des derniers jours de l’été pour découvrir le nouveau circuit de randonnée d’Allez-et-Cazeneuve. Guidée par le CPIE 47, cette balade vous entraîne entre sentiers escarpés et chemins forestiers, à la découverte de paysages préservés. Tout au long du parcours, de magnifiques points de vue s’ouvrent sur la campagne environnante et les vergers, offrant une belle occasion d’explorer le patrimoine naturel de ce territoire. .

Côte d’allez Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@cpie47.fr

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English : JEP 2026 – En route vers le Pech Lambert : randonnée guidée

Make the most of the last days of summer to explore the new hiking trail in Allez-et-Cazeneuve. Led by CPIE 47, this hike takes you along steep trails and forest paths to explore unspoiled landscapes.

L’événement JEP 2026 – En route vers le Pech Lambert : randonnée guidée Allez-et-Cazeneuve a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne