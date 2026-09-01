Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

JEP 2026 – Exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire »

1 quater Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les déchets ont beaucoup de choses à raconter ! À travers les vestiges qu’ils laissent derrière eux, ils livrent de précieuses informations sur les modes de vie, les habitudes de consommation et les savoir-faire des populations du passé.

Les déchets ont beaucoup de choses à raconter ! À travers les vestiges qu’ils laissent derrière eux, ils livrent de précieuses informations sur les modes de vie, les habitudes de consommation et les savoir-faire des populations du passé. Cette exposition met en lumière le travail des archéologues et la manière dont ils exploitent ces découvertes pour mieux comprendre la gestion et la valorisation des déchets au fil des siècles. Un regard original sur notre histoire qui fait également écho aux enjeux contemporains liés à nos modes de consommation.

À l’occasion de cette visite, les collections permanentes du musée seront également accessibles gratuitement. .

1 quater Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 16 83 50

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English : JEP 2026 – Exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire »

Waste has a lot to tell us! Through the traces it leaves behind, it provides valuable information about the lifestyles, consumption habits, and skills of past populations.

L’événement JEP 2026 – Exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire » Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne