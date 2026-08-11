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JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes Torigny-les-Villes

samedi 19 septembre 2026 · Torigny-les-Villes

JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes Torigny-les-Villes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
50160 Torigny-les-Villes
Département
Manche
Tarif

Torigny-les-Villes

JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes

Torigny-les-Villes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition en format A4 photographies de cartes postales éditées au début du XXe siècle.

Rendez-vous au château des Matignon de Torigny-les-Villes.

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h
Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h   .

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie  

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English : JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes

L’événement JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Lô

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