JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes Torigny-les-Villes
samedi 19 septembre 2026 · Torigny-les-Villes
Informations pratiques
Torigny-les-Villes
JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes
Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition en format A4 photographies de cartes postales éditées au début du XXe siècle.
Rendez-vous au château des Matignon de Torigny-les-Villes.
Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h
Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h .
Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes
L’événement JEP 2026 Exposition de cartes postales anciennes Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Torigny-les-Villes (Manche)
- Les balades en calèche de l’été Torigny-les-Villes 17 août 2026
- Sophro’balade aux roches du Ham Brectouville Torigny-les-Villes 26 septembre 2026