JEP 2026 – Exposition Maurice Vignier Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 – Exposition Maurice Vignier
Maison des familles – 8 rue de la Fontaine Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Exposition d’oeuvres religieuses du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1920-1928) au sein de l’hôtel Alexandre de Beausson, au coeur du Vieux Montluçon.
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Maison des familles – 8 rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95
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English :
An exhibition of religious works by Montluçon-based painter Maurice Vignier (1920–1928) at the Hôtel Alexandre de Beausson, in the heart of Old Montluçon.
L’événement JEP 2026 – Exposition Maurice Vignier Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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