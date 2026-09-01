Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 – Exposition Maurice Vignier

Maison des familles – 8 rue de la Fontaine Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition d’oeuvres religieuses du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1920-1928) au sein de l’hôtel Alexandre de Beausson, au coeur du Vieux Montluçon.

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Maison des familles – 8 rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

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English :

An exhibition of religious works by Montluçon-based painter Maurice Vignier (1920–1928) at the Hôtel Alexandre de Beausson, in the heart of Old Montluçon.

L’événement JEP 2026 – Exposition Maurice Vignier Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme