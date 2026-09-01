Informations pratiques

Saint-Martin-le-Vieil

JEP 2026 – EXPOSITION

Saint-Martin-le-Vieil Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association des Cruzels propose de découvrir :

– Une exposition de la tapisserie de Saint-Martin-le-Vieil

– L’histoire du village à travers différentes affiches

– Un atelier « dessine moi le château de Saint Martin le vieil » pour les enfants. .

Saint-Martin-le-Vieil 11170 Aude Occitanie +33 6 12 69 97 54

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English :

L’événement JEP 2026 – EXPOSITION Saint-Martin-le-Vieil a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme