JEP 2026 – EXPOSITION Saint-Martin-le-Vieil
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-le-Vieil
Informations pratiques
Saint-Martin-le-Vieil
JEP 2026 – EXPOSITION
Saint-Martin-le-Vieil Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association des Cruzels propose de découvrir :
– Une exposition de la tapisserie de Saint-Martin-le-Vieil
– L’histoire du village à travers différentes affiches
– Un atelier « dessine moi le château de Saint Martin le vieil » pour les enfants. .
Saint-Martin-le-Vieil 11170 Aude Occitanie +33 6 12 69 97 54
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English :
L’événement JEP 2026 – EXPOSITION Saint-Martin-le-Vieil a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme