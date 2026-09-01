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JEP 2026 – EXPOSITION Saint-Martin-le-Vieil

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-le-Vieil

JEP 2026 – EXPOSITION Saint-Martin-le-Vieil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
11170 Saint-Martin-le-Vieil
Département
Aude
Tarif

Saint-Martin-le-Vieil

JEP 2026 – EXPOSITION

Saint-Martin-le-Vieil Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association des Cruzels propose de découvrir :

– Une exposition de la tapisserie de Saint-Martin-le-Vieil
– L’histoire du village à travers différentes affiches
– Un atelier « dessine moi le château de Saint Martin le vieil » pour les enfants.   .

Saint-Martin-le-Vieil 11170 Aude Occitanie +33 6 12 69 97 54 

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English :

L’événement JEP 2026 – EXPOSITION Saint-Martin-le-Vieil a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme

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