JEP 2026 – Galerie Casanova Galerie Casanova Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 – Galerie Casanova

Galerie Casanova 11 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La Galerie Casanova ouvre ses portes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

L’histoire du cabaret Casanova à Dinard se situe en grande partie dans le contexte mondain et touristique qui a caractérisé cette station balnéaire bretonne, notamment durant les années folles (1920-1930), quand Dinard était une destination très prisée de la haute société française et internationale.

À l’origine, le cabaret Casanova n’était pas un restaurant ou un lieu d’exposition, mais un bar dancing très chic situé au 11, boulevard Féart à Dinard. Il a été créé comme une annexe mondaine du prestigieux Gallic Hôtel (situé juste en face), l’un des grands hôtels de la ville à cette époque.

Depuis presque 20 ans Chantal Royant vit et travaille à Dinard à cette même adresse, 11 bd Feart. Chantal Royant est une sculptrice de verre dont le travail explore le dialogue profond entre la transformation du verre, la lumière et la nature. Utilisant la technique ancienne de la pâte de verre, elle repousse les

limites de la science des matériaux et de l’expression artistique. Profondément influencée par les environnements changeants de la côte d’Émeraude à Dinard, elle traduit la dynamique des fluides de la mer et la pureté structurelle et dense de la glace en formes de verre solides et lumineuses.

Forte de son expérience internationale et de ses liens avec des institutions prestigieuses telles que le Musée François Décorchemont, France, le musée des beaux-art, Nancy, France, Chantal Royant maîtrise les processus complexes liés à la température, à la gravité et aux temps de recuisson prolongés, nécessaires à la création de ses pièces sculpturales épaisses. Son travail se caractérise par des « formes nomades » – des sculptures qui conservent la mémoire de leur

état visqueux dans l’immobilité. Qu’elles réfractent un ciel côtier ou captent la lumière de la mer, ses œuvres interagissent de manière dynamique avec leur environnement. Ses collections, allant des pièces monumentales aux fragments intimes, sont exposées et collectionnées à l’échelle internationale, créant un pont entre un savoir-faire scientifique ancien et l’art contemporain

Accès libre toute la journée. .

Galerie Casanova 11 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 16 44 14

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English :

L’événement JEP 2026 – Galerie Casanova Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme