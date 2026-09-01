JEP 2026 – Galerie Livandour Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit L'Étang Neuf · Saint-Connan
Informations pratiques
Saint-Connan
JEP 2026 – Galerie Livandour
Lieu-dit L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition « Clair-Obscur ». Dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Accès libre et gratuit.
Org. Pôle de l’Etang-Neuf .
Lieu-dit L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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English :
L’événement JEP 2026 – Galerie Livandour Saint-Connan a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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