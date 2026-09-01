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AGENDA · Saint-Connan

JEP 2026 – Galerie Livandour Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan

samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit L'Étang Neuf · Saint-Connan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu-dit L'Étang Neuf
Adresse
Galerie Livandour
Ville
22480 Saint-Connan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Connan

JEP 2026 – Galerie Livandour

Lieu-dit L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition « Clair-Obscur ». Dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Accès libre et gratuit.

Org. Pôle de l’Etang-Neuf   .

Lieu-dit L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66 

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English :

L’événement JEP 2026 – Galerie Livandour Saint-Connan a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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