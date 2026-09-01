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JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine

samedi 19 septembre 2026 · Cabrespine

JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
11160 Cabrespine
Département
Aude
Tarif

Cabrespine

JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

Cabrespine Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La visite classique audioguidée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Les activités sur réservation :
Accro grotte sera à 46€ avec un départ à 09h30 et 14h
Rivière souterraine sera à 56€ départ à 03h30 et 13h30

Chaque enfant de 5 à 12 ans participant à la visite aura un passeport des grottes en cadeau.   .

Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20 

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English :

L’événement JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme

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