Informations pratiques

Cabrespine

JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

Cabrespine Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La visite classique audioguidée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Les activités sur réservation :

Accro grotte sera à 46€ avec un départ à 09h30 et 14h

Rivière souterraine sera à 56€ départ à 03h30 et 13h30

Chaque enfant de 5 à 12 ans participant à la visite aura un passeport des grottes en cadeau. .

Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20

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English :

L’événement JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme