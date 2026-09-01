JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine
samedi 19 septembre 2026 · Cabrespine
Informations pratiques
Cabrespine
JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE
Cabrespine Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La visite classique audioguidée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Les activités sur réservation :
Accro grotte sera à 46€ avec un départ à 09h30 et 14h
Rivière souterraine sera à 56€ départ à 03h30 et 13h30
Chaque enfant de 5 à 12 ans participant à la visite aura un passeport des grottes en cadeau. .
Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20
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English :
L’événement JEP 2026 – GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme
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