JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie Maladrerie St Nicolas Gravigny

Informations pratiques

Gravigny

JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie

Maladrerie St Nicolas 12 Rue du Carmel Gravigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’association Les Amis de la Maladrerie est heureuse de vous ouvrir les portes de ce site exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez explorer l’histoire de ce lieu patrimonial, témoin d’un passé riche et singulier.

Nos bénévoles vous proposent une immersion au cœur du site à travers des visites guidées gratuites (durée : environ 1h).

C’est l’occasion idéale pour découvrir les secrets architecturaux et historiques de la Maladrerie en toute convivialité :

samedi 19 à 15h et à 17h puis dimanche 20 à 16h

Temps fort du dimanche :

Le dimanche 20 septembre, prolongez votre visite par une note musicale !

La Maladrerie accueillera un concert de jazz exclusif assuré par l’ensemble de Bertrand Madru à partir de 17H30.

Une alliance unique entre l’élégance de la pierre ancienne et l’énergie du jazz. .

Maladrerie St Nicolas 12 Rue du Carmel Gravigny 27930 Eure Normandie +33 6 46 66 64 38 amismaladrerie.gravigny@laposte.net

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English : JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie

L’événement JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie Gravigny a été mis à jour le 2026-09-11 par Comptoir des Loisirs