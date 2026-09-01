JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie Maladrerie St Nicolas Gravigny
samedi 19 septembre 2026 · Maladrerie St Nicolas · Gravigny
Informations pratiques
Gravigny
JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie
Maladrerie St Nicolas 12 Rue du Carmel Gravigny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’association Les Amis de la Maladrerie est heureuse de vous ouvrir les portes de ce site exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez explorer l’histoire de ce lieu patrimonial, témoin d’un passé riche et singulier.
Nos bénévoles vous proposent une immersion au cœur du site à travers des visites guidées gratuites (durée : environ 1h).
C’est l’occasion idéale pour découvrir les secrets architecturaux et historiques de la Maladrerie en toute convivialité :
samedi 19 à 15h et à 17h puis dimanche 20 à 16h
Temps fort du dimanche :
Le dimanche 20 septembre, prolongez votre visite par une note musicale !
La Maladrerie accueillera un concert de jazz exclusif assuré par l’ensemble de Bertrand Madru à partir de 17H30.
Une alliance unique entre l’élégance de la pierre ancienne et l’énergie du jazz. .
Maladrerie St Nicolas 12 Rue du Carmel Gravigny 27930 Eure Normandie +33 6 46 66 64 38 amismaladrerie.gravigny@laposte.net
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English : JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie
L’événement JEP 2026 Gravigny – Immersion historique et swing à la Maladrerie Gravigny a été mis à jour le 2026-09-11 par Comptoir des Loisirs
À voir aussi à Gravigny (Eure)
- Visite guidée de l’exposition : jardins suspendus…, Atelier d’A – Espace Hubert Lefrançois, Gravigny 19 septembre 2026
- Visite guidée : immersion historique au cœur de la maladrerie, Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas, Gravigny 19 septembre 2026
- Concert : swing à la Maladrerie, Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas, Gravigny 20 septembre 2026