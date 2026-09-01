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JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS Limousis

samedi 19 septembre 2026 · Limousis

JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS Limousis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
51 Chemin de la Grotte
Ville
11600 Limousis
Département
Aude
Tarif

Limousis

JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS

51 Chemin de la Grotte Limousis Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

En collaboration avec le comité départemental de spéléologie de l’Aude une exposition photo de cavité inaccessible au public sera visible. Thème : « Comment préserver ce milieu si fragile, importance de l’eau des aquifères karstiques ».

Visites guidées de la grotte gratuites.   .

51 Chemin de la Grotte Limousis 11600 Aude Occitanie +33 4 68 76 96 63 

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English :

L’événement JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS Limousis a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme