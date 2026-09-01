Informations pratiques

Limousis

JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS

51 Chemin de la Grotte Limousis Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

En collaboration avec le comité départemental de spéléologie de l’Aude une exposition photo de cavité inaccessible au public sera visible. Thème : « Comment préserver ce milieu si fragile, importance de l’eau des aquifères karstiques ».

Visites guidées de la grotte gratuites. .

51 Chemin de la Grotte Limousis 11600 Aude Occitanie +33 4 68 76 96 63

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English :

L’événement JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS Limousis a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme