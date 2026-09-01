JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS Limousis
samedi 19 septembre 2026 · Limousis
Informations pratiques
Limousis
JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS
51 Chemin de la Grotte Limousis Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
En collaboration avec le comité départemental de spéléologie de l’Aude une exposition photo de cavité inaccessible au public sera visible. Thème : « Comment préserver ce milieu si fragile, importance de l’eau des aquifères karstiques ».
Visites guidées de la grotte gratuites. .
51 Chemin de la Grotte Limousis 11600 Aude Occitanie +33 4 68 76 96 63
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English :
L’événement JEP 2026 – GROTTE DE LIMOUSIS Limousis a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme