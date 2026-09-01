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JEP 2026 – Imagine la rue du Lô Bibliothèque de Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Laroque-Timbaut · Laroque-Timbaut

JEP 2026 – Imagine la rue du Lô Bibliothèque de Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bibliothèque de Laroque-Timbaut
Adresse
3 Rue du 8 Mai 1945
Ville
47340 Laroque-Timbaut
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laroque-Timbaut

JEP 2026 – Imagine la rue du Lô

Bibliothèque de Laroque-Timbaut 3 Rue du 8 Mai 1945 Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:15:00

Date(s) :
2026-09-19

Un peu d’imagination, c’est l’ingrédient principal de cette visite à plusieurs voix, qui entremêle rêverie végétale et histoire des pierres.
Dans la rue du Lô, requalifiée l’année passée, la bibliothèque de Laroque-Timbaut invite à découvrir l’oeuvre d’Hélène Druvert (autrice illustratrice, invitée au festival Villeneuve se livre) et à ouvrir les yeux sur l’architecture et les nouveaux aménagements.   .

Bibliothèque de Laroque-Timbaut 3 Rue du 8 Mai 1945 Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : JEP 2026 – Imagine la rue du Lô

L’événement JEP 2026 – Imagine la rue du Lô Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne

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