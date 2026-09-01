JEP 2026 – Imagine la rue du Lô Bibliothèque de Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Laroque-Timbaut · Laroque-Timbaut
Informations pratiques
Laroque-Timbaut
JEP 2026 – Imagine la rue du Lô
Bibliothèque de Laroque-Timbaut 3 Rue du 8 Mai 1945 Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Un peu d’imagination, c’est l’ingrédient principal de cette visite à plusieurs voix, qui entremêle rêverie végétale et histoire des pierres.
Dans la rue du Lô, requalifiée l’année passée, la bibliothèque de Laroque-Timbaut invite à découvrir l’oeuvre d’Hélène Druvert (autrice illustratrice, invitée au festival Villeneuve se livre) et à ouvrir les yeux sur l’architecture et les nouveaux aménagements. .
Bibliothèque de Laroque-Timbaut 3 Rue du 8 Mai 1945 Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : JEP 2026 – Imagine la rue du Lô
L’événement JEP 2026 – Imagine la rue du Lô Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne
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