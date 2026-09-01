Informations pratiques

Caunes-Minervois

JEP 2026 – JEU GÉANT LES PORTES DE L’AUDE

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Jeu Géant les Portes de l’Aude, avec Aude Tourisme et le Département de l’Aude.

Et si on jouait à (re)découvrir les richesses du terroir de l’Aude ? Un jeu à la fois ludique, pédagogique et familial.

Et des surprises !

Sur inscription. .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44 developpement@mairiedecaunes.fr

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English :

L’événement JEP 2026 – JEU GÉANT LES PORTES DE L’AUDE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme