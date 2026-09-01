JEP 2026 – JEU GÉANT LES PORTES DE L’AUDE Caunes-Minervois
samedi 19 septembre 2026 · Caunes-Minervois
Informations pratiques
Caunes-Minervois
JEP 2026 – JEU GÉANT LES PORTES DE L’AUDE
Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Jeu Géant les Portes de l’Aude, avec Aude Tourisme et le Département de l’Aude.
Et si on jouait à (re)découvrir les richesses du terroir de l’Aude ? Un jeu à la fois ludique, pédagogique et familial.
Et des surprises !
Sur inscription. .
Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44 developpement@mairiedecaunes.fr
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English :
L’événement JEP 2026 – JEU GÉANT LES PORTES DE L’AUDE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme
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