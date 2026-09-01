JEP 2026 – La centrale Hydro-électrique Fumel
samedi 19 septembre 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
JEP 2026 – La centrale Hydro-électrique
3 Avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez la centrale et ses turbines « Kaplan » qui permette d’alimenter 7000 foyers. Durée de la visite 1h. Sur réservation !
Découvrez la centrale et ses turbines « Kaplan » qui permette d’alimenter 7000 foyers. Durée de la visite 1h. Sur réservation ! .
3 Avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70
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English : JEP 2026 – La centrale Hydro-électrique
Discover the power plant and its « Kaplan » turbines, which provide electricity to 7,000 households. Tour duration: 1 hour. Reservations required!
L’événement JEP 2026 – La centrale Hydro-électrique Fumel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne
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