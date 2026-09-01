JEP 2026 – La chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents blancs · Villeneuve-sur-Lot
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Lot
JEP 2026 – La chapelle des Pénitents blancs
Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-20 17:45:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Au XVIIe siècle, une confrérie de pénitents blancs émerge à Villeneuve-sur-Lot.
Aujourd’hui disparue, cette communauté a laissé un bel héritage sur la rive gauche de la bastide. Mais en quoi consistent les confréries de pénitents ? Quels décors retrouve-t-on dans leurs lieux de culte ?
Au XVIIe siècle, une confrérie de pénitents blancs émerge à Villeneuve-sur-Lot. Aujourd’hui disparue, cette communauté a laissé un bel héritage sur la rive gauche de la bastide.
Mais en quoi consistent les confréries de pénitents ? Quels décors retrouve-t-on dans leurs lieux de culte ? Venez le découvrir en suivant la visite ! .
Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : JEP 2026 – La chapelle des Pénitents blancs
In the 17th century, a brotherhood of white penitents emerged in Villeneuve-sur-Lot.
Although no longer in existence, this community left a beautiful legacy on the left bank of the bastide. But what exactly are penitents’ brotherhoods? What kind of decor can be found in their places of worship?
L’événement JEP 2026 – La chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne
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