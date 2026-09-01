Informations pratiques

Fumel

JEP 2026 – La machine de Watt

5 Avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’emblématique machine à vapeur classée Monument Historique. Durée de la visite 1h. Sur réservation !

Découvrez l’emblématique machine à vapeur classée Monument Historique. Durée de la visite 1h. Sur réservation ! .

5 Avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70

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English : JEP 2026 – La machine de Watt

Discover the iconic steam engine, designated a Historic Monument. Tour duration: 1 hour. Reservations required!

L’événement JEP 2026 – La machine de Watt Fumel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne