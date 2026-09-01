JEP 2026 – La Maison forte de Monbalen La Maison forte Monbalen
dimanche 20 septembre 2026 · La Maison forte · Monbalen
Informations pratiques
Monbalen
JEP 2026 – La Maison forte de Monbalen
La Maison forte 9 Route du Tuquet Monbalen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Érigée au XIIIe siècle, La Maison forte de Monbalen se dresse dans un vallon verdoyant, dont elle protège la source. Plusieurs éléments des XIVe et XVe siècles sont conservés, mais ce sont les aménagements du XVIIIe siècle que l’on peut apprécier aujourd’hui.
Érigée au XIIIe siècle, La Maison forte de Monbalen se dresse dans un vallon verdoyant, dont elle protège la source. Plusieurs éléments des XIVe et XVe siècles sont conservés, mais ce sont les aménagements du XVIIIe siècle que l’on peut apprécier aujourd’hui.
Le site est habité et animé par un tiers lieu en milieu rural. Suivez la guide pour une exploration du monument et du vallon ! .
La Maison forte 9 Route du Tuquet Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : JEP 2026 – La Maison forte de Monbalen
Built in the 13th century, the Monbalen Fort stands in a lush green valley, protecting its spring. Several features from the 14th and 15th centuries have been preserved, but it is the 18th-century additions that can be appreciated today.
L’événement JEP 2026 – La Maison forte de Monbalen Monbalen a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne
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