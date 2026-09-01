JEP 2026 La mémoire d’une commune pas commune rue du Lauzet Creuzier-le-Vieux
samedi 19 septembre 2026 · rue du Lauzet · Creuzier-le-Vieux
Informations pratiques
Creuzier-le-Vieux
JEP 2026 La mémoire d’une commune pas commune
Rue du Lauzet Parvis de l’église Creuzier-le-Vieux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les 19 et 20 septembre, Jonas vous ouvre les portes de Creuzier-le-Vieux, pour un week-end culturel gratuit !
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Rue du Lauzet Parvis de l’église Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 93 60 accueil@creuzier-le-vieux.com
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English :
On September 19 and 20, Jonas invites you to Creuzier-le-Vieux for a free cultural weekend!
L’événement JEP 2026 La mémoire d’une commune pas commune Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations