JEP 2026- La tour romaine d’Eysse Rdv devant le musée archéologique Villeneuve-sur-Lot
dimanche 20 septembre 2026 · Rdv devant le musée archéologique · Villeneuve-sur-Lot
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Lot
JEP 2026- La tour romaine d’Eysse
Rdv devant le musée archéologique 1 Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 14:45:00
Date(s) :
2026-09-20
En 2026, la tour romaine d’Eysses fête ses 100 ans d’inscription au titre des Monuments historiques ! L’occasion de la découvrir d’un peu plus près et de mieux comprendre la fonction de ce dernier vestige en élévation de la cité disparue d’Excisum !
En 2026, la tour romaine d’Eysses fête ses 100 ans d’inscription au titre des Monuments historiques ! L’occasion de la découvrir d’un peu plus près et de mieux comprendre la fonction de ce dernier vestige en élévation de la cité disparue d’Excisum ! .
Rdv devant le musée archéologique 1 Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : JEP 2026- La tour romaine d’Eysse
In 2026, the Roman tower in Eysses will celebrate 100 years since it was designated a Historic Monument! This is the perfect opportunity to explore it a little more closely and gain a better understanding of the function of this last remaining structure standing tall in the once-thriving city of Excisum!
L’événement JEP 2026- La tour romaine d’Eysse Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne
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