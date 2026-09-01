JEP 2026 – L’ancienne forge d’Ecurat Écurat
samedi 19 septembre 2026 · Écurat
Informations pratiques
Écurat
JEP 2026 – L’ancienne forge d’Ecurat
La Forge, 26 rue du Centre Écurat Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ancienne forge ouvre ses portes.
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La Forge, 26 rue du Centre Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 20 13 36
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English :
To mark European Heritage Days, the old blacksmith shop is opening its doors.
L’événement JEP 2026 – L’ancienne forge d’Ecurat Écurat a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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