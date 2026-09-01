Informations pratiques

Écurat

JEP 2026 – L’ancienne forge d’Ecurat

La Forge, 26 rue du Centre Écurat Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ancienne forge ouvre ses portes.

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La Forge, 26 rue du Centre Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 20 13 36

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English :

To mark European Heritage Days, the old blacksmith shop is opening its doors.

L’événement JEP 2026 – L’ancienne forge d’Ecurat Écurat a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge