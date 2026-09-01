Informations pratiques

Lesparre-Médoc

JEP 2026 : Le Musée du Costume fête le patrimoine

Allée du 8 Mai 1945 Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’office du tourisme Médoc Vignoble vous informe

Le vêtement un patrimoine méconnu!

Voyage à travers l’Histoire, le temps d’un après-midi dans le musée pédagogique qui retrace l’Histoire du costume. Parmi les nombreux personnages grandeur nature, retrouvez entre autre, Victor Hugo et les Misérables, Léonard de Vinci, la Joconde ou encore Louis XIV et ses marquises.

Dans le cadre des journées du patrimoine entrée GRATUITE POUR TOUS ! .

Allée du 8 Mai 1945 Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 02 59 99

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English : JEP 2026 : Le Musée du Costume fête le patrimoine

L’événement JEP 2026 : Le Musée du Costume fête le patrimoine Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble