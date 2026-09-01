JEP 2026 : Le Musée du Costume fête le patrimoine Lesparre-Médoc
samedi 19 septembre 2026 · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
JEP 2026 : Le Musée du Costume fête le patrimoine
Allée du 8 Mai 1945 Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’office du tourisme Médoc Vignoble vous informe
Le vêtement un patrimoine méconnu!
Voyage à travers l’Histoire, le temps d’un après-midi dans le musée pédagogique qui retrace l’Histoire du costume. Parmi les nombreux personnages grandeur nature, retrouvez entre autre, Victor Hugo et les Misérables, Léonard de Vinci, la Joconde ou encore Louis XIV et ses marquises.
Dans le cadre des journées du patrimoine entrée GRATUITE POUR TOUS ! .
Allée du 8 Mai 1945 Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 02 59 99
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English : JEP 2026 : Le Musée du Costume fête le patrimoine
L’événement JEP 2026 : Le Musée du Costume fête le patrimoine Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble
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