JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe Église Sainte-Colombe Sainte-Colombe-de-Villeneuve
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Colombe · Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Informations pratiques
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe
Église Sainte-Colombe 408 Route du Laurier Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 16:45:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire.
À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire. .
Église Sainte-Colombe 408 Route du Laurier Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe
%C0 To mark the recent restoration of the apse of the Church of Sainte-Madeleine, the Pays d’art et d’histoire invites you %E0 to discover this %E9building and its long history.
L’événement JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne