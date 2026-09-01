JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe Église Sainte-Colombe Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Informations pratiques

Sainte-Colombe-de-Villeneuve

JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe

Église Sainte-Colombe 408 Route du Laurier Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 16:45:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire.

À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire. .

Église Sainte-Colombe 408 Route du Laurier Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe

%C0 To mark the recent restoration of the apse of the Church of Sainte-Madeleine, the Pays d’art et d’histoire invites you %E0 to discover this %E9building and its long history.

L’événement JEP 2026 – L’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne