JEP 2026 – L’Envol par l’association Sacré Montagn’Art Église Saint-Saturnin Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 – L’Envol par l’association Sacré Montagn’Art
Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir « L’Envol », une installation monumentale de 2000 colombes en papier, imaginée par l’association Sacré Montagn’Art et réalisée collectivement pour faire vivre le patrimoine religieux par l’art.
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Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
Come discover « L’Envol, » a monumental installation featuring 2,000 paper doves, conceived by the Sacré Montagn’Art association and created collectively to bring religious heritage to life through art.
L’événement JEP 2026 – L’Envol par l’association Sacré Montagn’Art Cusset a été mis à jour le 2026-09-03 par Vichy Destinations
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