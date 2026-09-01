JEP 2026 – L’Envol par l’association Sacré Montagn’Art Église Saint-Saturnin Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 – L’Envol par l’association Sacré Montagn’Art

Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir « L’Envol », une installation monumentale de 2000 colombes en papier, imaginée par l’association Sacré Montagn’Art et réalisée collectivement pour faire vivre le patrimoine religieux par l’art.

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Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Come discover « L’Envol, » a monumental installation featuring 2,000 paper doves, conceived by the Sacré Montagn’Art association and created collectively to bring religious heritage to life through art.

L’événement JEP 2026 – L’Envol par l’association Sacré Montagn’Art Cusset a été mis à jour le 2026-09-03 par Vichy Destinations