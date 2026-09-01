Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 – Les commerces d’Antan

Esplanade de l’Hôtel Dieu Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A travers une sélection d’anciennes cartes postales et de photographies, voyagez dans le temps au coeur même des anciens commerces de la ville. Une exposition historique à découvrir.

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Esplanade de l’Hôtel Dieu Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Through a selection of vintage postcards and photographs, take a journey back in time to the very heart of the city’s historic shops. A historical exhibition worth exploring.

L’événement JEP 2026 – Les commerces d’Antan Cusset a été mis à jour le 2026-09-03 par Vichy Destinations