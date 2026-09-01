JEP 2026 – Les commerces d’Antan Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 – Les commerces d’Antan
Esplanade de l’Hôtel Dieu Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A travers une sélection d’anciennes cartes postales et de photographies, voyagez dans le temps au coeur même des anciens commerces de la ville. Une exposition historique à découvrir.
.
Esplanade de l’Hôtel Dieu Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Through a selection of vintage postcards and photographs, take a journey back in time to the very heart of the city’s historic shops. A historical exhibition worth exploring.
L’événement JEP 2026 – Les commerces d’Antan Cusset a été mis à jour le 2026-09-03 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Café de la Gare Cusset 17 septembre 2026
- JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise Confiserie Thermale LAVIEL Cusset 18 septembre 2026
- Cusset d’Antan, Centre-ville, Cusset 18 septembre 2026
- Conférence autour du Messie de Haendel Conservatoire de Vichy communauté Cusset 18 septembre 2026
- Concert • Red On Pili Pili La Cervoiserie Cusset 18 septembre 2026