JEP 2026 -« Les disparus » de Villeneuve Villeneuve-sur-Lot
samedi 19 septembre 2026 · Villeneuve-sur-Lot
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Lot
JEP 2026 -« Les disparus » de Villeneuve
Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Au fil de cette visite inédite, remontez la trace de ces lieux oubliés et disparus, et découvrez comment le patrimoine villeneuvois s’est construit, déconstruit et réinventé au fil du temps.
Que reste-t-il des monuments qui ont façonné Villeneuve-sur-Lot ? Certains ont traversé les siècles, tandis que d’autres ont disparu, comme la chapelle des Pénitents bleus, les fortifications qui entouraient la ville ou encore le collège de garçons.
Au fil de cette visite inédite, remontez la trace de ces lieux oubliés et disparus, et découvrez comment le patrimoine villeneuvois s’est construit, déconstruit et réinventé au fil du temps. .
Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : JEP 2026 -« Les disparus » de Villeneuve
Throughout this unique tour, trace the history of these forgotten and vanished places, and discover how Villeneuve’s heritage has been built, dismantled, and reinvented over time.
L’événement JEP 2026 -« Les disparus » de Villeneuve Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne
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