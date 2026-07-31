JEP 2026 Les Gats Do Bourbonnais Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Saint-Victor
dimanche 20 septembre 2026 · Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais · Saint-Victor
Informations pratiques
Saint-Victor
JEP 2026 Les Gats Do Bourbonnais
Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Chemin de la côté, hameau de la Dure Saint-Victor Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir une expositions de costumes traditionnels et la confection de chapeaux à deux bonjours, à l’occasion de l’ouverture de l’atelier de sabotier.
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Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Chemin de la côté, hameau de la Dure Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 13 17 56 jeanmichelbouillaud03@gmail.com.com
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English :
Come discover an exhibition of traditional costumes and a demonstration of “%E0 deux bonjours” hat-making to celebrate the opening of the clog-making workshop.
L’événement JEP 2026 Les Gats Do Bourbonnais Saint-Victor a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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