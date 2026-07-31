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JEP 2026 Les Gats Do Bourbonnais Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Saint-Victor

dimanche 20 septembre 2026 · Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais · Saint-Victor

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais
Adresse
Chemin de la côté, hameau de la Dure
Ville
03410 Saint-Victor
Département
Allier
Tarif

Saint-Victor

JEP 2026 Les Gats Do Bourbonnais

Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Chemin de la côté, hameau de la Dure Saint-Victor Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir une expositions de costumes traditionnels et la confection de chapeaux à deux bonjours, à l’occasion de l’ouverture de l’atelier de sabotier.
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Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Chemin de la côté, hameau de la Dure Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 13 17 56  jeanmichelbouillaud03@gmail.com.com

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English :

Come discover an exhibition of traditional costumes and a demonstration of “%E0 deux bonjours” hat-making to celebrate the opening of the clog-making workshop.

L’événement JEP 2026 Les Gats Do Bourbonnais Saint-Victor a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme

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