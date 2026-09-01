JEP 2026 : les métiers d’art à l’honneur à l’Hôtel de Croisilles Hôtel de Croisilles Paris

Informations pratiques

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une journée portes ouvertes dédiée à la découverte des métiers d’art et des savoir-faire qui contribuent à la préservation du patrimoine est organisée pour la première fois le samedi 19 septembre par le groupe Ateliers De France.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront rencontrer des artisans et assister à des démonstrations mettant en lumière les gestes, les techniques et les outils mobilisés chaque jour pour préserver et restaurer le patrimoine.

La taille de pierre, la sculpture sur bois, la charpente, la ferronnerie d’art, la peinture décorative, le staff ou encore la restauration de mosaïques seront mis à l’honneur par des Maisons intervenant sur les plus grands chantiers patrimoniaux français, de Notre-Dame de Paris au château de Versailles, en passant par l’Opéra Garnier ou le Grand Palais.

Un lieu patrimonial au coeur de Paris

Situé dans le 3e arrondissement de Paris, l’Hôtel de Croisilles offre un cadre privilégié pour accueillir cet événement dédié à des savoir-faire historiques. Construit vers 1620 pour Nicolas de Croisilles, conseiller du roi et intendant du duc d’Angoulême, il passe de propriétaire en propriétaire, avant d’être acquis en 1938 par la Ville de Paris, puis par le ministère de la Culture. Racheté en 2007, l’hôtel est aujourd’hui le siège social du groupe Ateliers De France.

Sa cour intérieure accueillera les stands des différentes Maisons participantes et des démonstrations entre 10 h et 17 h.

Sensibiliser et transmettre

À travers cette ouverture exceptionnelle, Ateliers De France souhaite participer à la mise en lumière des métiers d’art et des filières de formation qui leur sont associées.

Dans un contexte où de nombreuses professions artisanales peinent à recruter, cette journée sera également l’occasion pour les jeunes et les personnes en reconversion professionnelle de découvrir des parcours porteurs de sens et d’avenir.

Ouverte à tous, cette journée se veut une invitation à découvrir celles et ceux qui oeuvrent chaque jour à la préservation du patrimoine et à la transmission de savoir-faire d’exception.

Démonstrations, rencontres avec des artisans et découverte de savoir-faire rares seront au programme de cette journée portes ouvertes organisée à l’Hôtel de Croisilles, dans le Marais.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit

Réservation conseillée sur le site de l’événement

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Hôtel de Croisilles 12 Rue Du Parc Royal 75003 Paris

https://journees-du-patrimoine-ateliers-de-france.eventmaker.io/ event@ateliersdefrance.com



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