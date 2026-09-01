JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche Église Saint-Pierre-Saint-Paul Casseneuil

Informations pratiques

Casseneuil

JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 7 Place Saint-Pierre Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Et si l’église Saint-Pierre Saint-Paul révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques peintures médiévales !

Et si l’église Saint-Pierre Saint-Paul révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques peintures médiévales ! .

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 7 Place Saint-Pierre Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche

What if the Church of Saint-Pierre Saint-Paul revealed its secrets at nightfall, by the light of a flashlight? Come discover and admire its vaults adorned with magnificent medieval paintings!

L’événement JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche Casseneuil a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne