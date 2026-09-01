JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche Église Saint-Pierre-Saint-Paul Casseneuil
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre-Saint-Paul · Casseneuil
Informations pratiques
Casseneuil
JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche
Église Saint-Pierre-Saint-Paul 7 Place Saint-Pierre Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Et si l’église Saint-Pierre Saint-Paul révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques peintures médiévales !
Et si l’église Saint-Pierre Saint-Paul révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques peintures médiévales ! .
Église Saint-Pierre-Saint-Paul 7 Place Saint-Pierre Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche
What if the Church of Saint-Pierre Saint-Paul revealed its secrets at nightfall, by the light of a flashlight? Come discover and admire its vaults adorned with magnificent medieval paintings!
L’événement JEP 2026 – Les peintures à la lampe torche Casseneuil a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne
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