JEP 2026 Médiations flash Villa Majorelle Villa Majorelle Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Villa Majorelle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Médiations flash Villa Majorelle
Villa Majorelle 1 Rue Louis Majorelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la Villa Majorelle, manifeste de l’Art nouveau à Nancy. Des médiations flash vous permettront de comprendre son histoire, ainsi que les enjeux de sa conservation et de sa rénovation dans les années passées et à venir.Tout public
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Villa Majorelle 1 Rue Louis Majorelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
Discover the Villa Majorelle, a showcase of Art Nouveau in Nancy. Short guided tours will help you understand its history, as well as the challenges involved in its preservation and renovation in recent years and in the years to come.
L’événement JEP 2026 Médiations flash Villa Majorelle Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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