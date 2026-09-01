AGENDA · Limoux
JEP 2026 – MICRO-FOLIE « GESTES ET MÉTIERS D’AUTREFOIS » Limoux
samedi 19 septembre 2026 · Limoux
Informations pratiques
Limoux
JEP 2026 – MICRO-FOLIE « GESTES ET MÉTIERS D’AUTREFOIS »
Place du Général Leclerc Limoux Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Médiation thématique« Gestes et métiers d’autrefois » .
Place du Général Leclerc Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 49 04 02 61 microfolie@limoux.fr
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English :
L’événement JEP 2026 – MICRO-FOLIE « GESTES ET MÉTIERS D’AUTREFOIS » Limoux a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Limouxin
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