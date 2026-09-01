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JEP 2026 – MICRO-FOLIE « GESTES ET MÉTIERS D’AUTREFOIS » Limoux

samedi 19 septembre 2026 · Limoux

JEP 2026 – MICRO-FOLIE « GESTES ET MÉTIERS D’AUTREFOIS » Limoux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place du Général Leclerc
Ville
11300 Limoux
Département
Aude
Tarif

Limoux

JEP 2026 – MICRO-FOLIE « GESTES ET MÉTIERS D’AUTREFOIS »

Place du Général Leclerc Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Médiation thématique« Gestes et métiers d’autrefois »   .

Place du Général Leclerc Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 49 04 02 61  microfolie@limoux.fr

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English :

L’événement JEP 2026 – MICRO-FOLIE « GESTES ET MÉTIERS D’AUTREFOIS » Limoux a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Limouxin

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