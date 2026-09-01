Informations pratiques

Montagnac

JEP 2026 – MOLIÈRE, L’IMPROMPTU DANS LES RUES MONTAGNAC

Place Emile Combes Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Et si vous rencontriez Molière avant qu’il ne devienne Molière ? Avec L’Impromptu, Olivier Cabassut vous plonge dans le Montagnac du XVIIe siècle, entre histoire, fiction et théâtre, sur les pas de la troupe de Jean-Baptiste Poquelin.

Et si les spectateurs remontaient le temps pour rencontrer Molière avant qu’il ne devienne Molière ?

Avec L’Impromptu, Olivier Cabassut propose une expérience théâtrale immersive au cœur du centre historique de Montagnac. Guidé par Guillaume Gély, barbier emblématique de la ville et témoin privilégié de son époque, le public suit les pas de la troupe de Jean-Baptiste Poquelin durant les années décisives qui ont forgé l’œuvre du futur dramaturge.

Entre histoire et fiction, personnages réels et situations théâtrales, cette création fait revivre l’effervescence artistique du XVIIe siècle.

Les spectateurs assistent aux répétitions des premières farces de Molière, découvrent les coulisses de la vie des comédiens itinérants et partagent leurs doutes, leurs ambitions et leurs passions.

Plus qu’une visite, L’Impromptu est une plongée vivante dans l’histoire du théâtre

français. .

Place Emile Combes Montagnac 34530 Hérault Occitanie

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English : JEP 2026 – MOLIÈRE, L’IMPROMPTU DANS LES RUES MONTAGNAC

What if you met Molière before he became Molière? With *L’Impromptu*, Olivier Cabassut takes you on a journey through 17th-century Montagnac—blending history, fiction, and theater—as you follow in the footsteps of Jean-Baptiste Poquelin’s troupe.

L’événement JEP 2026 – MOLIÈRE, L’IMPROMPTU DANS LES RUES MONTAGNAC Montagnac a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34