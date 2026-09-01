Informations pratiques

Montolieu

JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO, BALADE CONTÉE EN ÂNE

5 Route d’Alzonne Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Cérés Franco vous propose:

10h – 12h30 : Balade contée en âne. Contes et légendes : du folklore brésilien aux légendes de la Montagne Noire.

12h30 : Auberge espagnole. Apporter à boire et à manger

Tous publics .

5 Route d’Alzonne Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 76 12 54 reservations@museeceresfranco.com

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English :

L’événement JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO, BALADE CONTÉE EN ÂNE Montolieu a été mis à jour le 2026-09-07 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme