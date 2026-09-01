JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO, BALADE CONTÉE EN ÂNE Montolieu
dimanche 20 septembre 2026 · Montolieu
Informations pratiques
Montolieu
JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO, BALADE CONTÉE EN ÂNE
5 Route d’Alzonne Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Cérés Franco vous propose:
10h – 12h30 : Balade contée en âne. Contes et légendes : du folklore brésilien aux légendes de la Montagne Noire.
12h30 : Auberge espagnole. Apporter à boire et à manger
Tous publics .
5 Route d’Alzonne Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 76 12 54 reservations@museeceresfranco.com
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English :
L’événement JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO, BALADE CONTÉE EN ÂNE Montolieu a été mis à jour le 2026-09-07 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme
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