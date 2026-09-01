JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO Montolieu
samedi 19 septembre 2026 · Montolieu
Informations pratiques
Montolieu
JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO
5 Route d’Alzonne Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Cérés Franco vous propose:
11h – 12h : Comment restaurer une œuvre ? Avec Yoanna Dechezleprêtre, restauratrice et Cécilia Matteucci, régisseuse documentaliste.
14h – 15h : Visite du conservateur
15h30 – 16h : Visite de l’architecte. Avec François Roques, architecte du nouveau musée.
16h : Loto chez Cérès. Organisé par le club du 3e âge de Montolieu, bénéfices reversés aux écoles du village.
Tous publics .
5 Route d’Alzonne Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 76 12 54 reservations@museeceresfranco.com
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English :
L’événement JEP 2026 – MUSÉE CÉRÈS FRANCO Montolieu a été mis à jour le 2026-09-07 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme
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