JEP 2026 : Musée d’Art Sacré Musée d’Art Sacré Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

JEP 2026 : Musée d’Art Sacré

Musée d’Art Sacré 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les collections du musée d’Art sacré de Saint-Mihiel se composent d’ornements et de mobilier liturgiques, dont un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie datant du XIIIe au XXe siècle, et de sculptures. Une collection de « cires habillées » témoigne de l’abondante production lorraine au XVIIIe siècle. Ces objets raffinés étaient liés à la dévotion et à la piété populaire.

Grâce à un parcours à la fois thématique et chronologique, le visiteur appréhende les différentes formes et fonctions des objets, ainsi que les transformations des pratiques liturgiques du Moyen Âge à la seconde moitié du XXe siècle.Enfants

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Musée d’Art Sacré 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

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English :

The collections of the Museum of Sacred Art in Saint-Mihiel consist of liturgical ornaments and furnishings—including an exceptional collection of gold and silverwork dating from the 13th to the 20th century—as well as sculptures. A collection of “clothed wax figures” bears witness to the abundant production in Lorraine during the 18th century. These refined objects were linked to popular devotion and piety.

Through a tour that is both thematic and chronological, visitors gain an understanding of the various forms and functions of these objects, as well as the transformations in liturgical practices from the Middle Ages to the second half of the 20th century.

L’événement JEP 2026 : Musée d’Art Sacré Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE