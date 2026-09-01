JEP 2026 Musée de la Porcelaine de Couleuvre Musée de la Porcelaine de Couleuvre Couleuvre

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Porcelaine de Couleuvre · Couleuvre

Informations pratiques

Couleuvre

JEP 2026 Musée de la Porcelaine de Couleuvre

1 rue Jules Ferrry Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir les porcelaines de Couleuvre dans un écrin datant de Charles IX classé Monument Historique. Sur 2 étages plusieurs dizaines de pièces richement décorées des XIXe et XXe siècles.

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1 rue Jules Ferrry Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 10 45

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English :

Come discover Couleuvre porcelain in a historic building dating back to the reign of Charles IX, designated a Historic Monument. Spread over two floors, you’ll find dozens of richly decorated pieces from the 19th and 20th centuries.

L’événement JEP 2026 Musée de la Porcelaine de Couleuvre Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme