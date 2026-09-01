JEP 2026 MUSÉE SPIKTRI Ferrals-les-Corbières
dimanche 20 septembre 2026 · Ferrals-les-Corbières
Informations pratiques
Ferrals-les-Corbières
JEP 2026 MUSÉE SPIKTRI
Spiktri Ferrals-les-Corbières Aude
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 2026
Venez découvrir ce musée atypique qui vous plongera dans le metaverse !
Le petit plus parcourez le musée au travers du chemin des énigmes. Une aventure à vivre en famille !
Le musée sera ouvert tout le weekend à tarif réduit. Réservation conseillée.
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Spiktri Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 90 76 01 contact@spiktri.com
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English :
European Heritage Days 2026
Come discover this unique museum that will immerse you in the metaverse!
Bonus: Explore the museum along the “path of riddles.” An adventure the whole family can enjoy!
The museum will be open all weekend at a reduced rate. Reservations are recommended.
L’événement JEP 2026 MUSÉE SPIKTRI Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2026-09-01 par