Informations pratiques

Ferrals-les-Corbières

JEP 2026 MUSÉE SPIKTRI

Spiktri Ferrals-les-Corbières Aude

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Venez découvrir ce musée atypique qui vous plongera dans le metaverse !

Le petit plus parcourez le musée au travers du chemin des énigmes. Une aventure à vivre en famille !

Le musée sera ouvert tout le weekend à tarif réduit. Réservation conseillée.

.

Spiktri Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 90 76 01 contact@spiktri.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days 2026

Come discover this unique museum that will immerse you in the metaverse!

Bonus: Explore the museum along the “path of riddles.” An adventure the whole family can enjoy!

The museum will be open all weekend at a reduced rate. Reservations are recommended.

L’événement JEP 2026 MUSÉE SPIKTRI Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2026-09-01 par