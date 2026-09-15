JEP 2026 – Opéra ouvre-toi ! Parvis de l’Opéra Vichy

Informations pratiques

Vichy

JEP 2026 – Opéra ouvre-toi !

Parvis de l’Opéra Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous aurez le privilège de pouvoir déambuler à votre rythme et vous imprégner de ce lieu d’exception. Inauguré en 1903, œuvre de Charles Le Cœur, de Lucien Woog et Jules Simon.

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Parvis de l’Opéra Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

You’ll have the privilege of strolling at your own pace and soaking up the atmosphere of this exceptional place. Inaugurated in 1903, the work of Charles Le C?ur, Lucien Woog and Jules Simon.

L’événement JEP 2026 – Opéra ouvre-toi ! Vichy a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations