JEP 2026 – Opéra ouvre-toi ! Parvis de l’Opéra Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de l’Opéra · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 – Opéra ouvre-toi !
Parvis de l’Opéra Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vous aurez le privilège de pouvoir déambuler à votre rythme et vous imprégner de ce lieu d’exception. Inauguré en 1903, œuvre de Charles Le Cœur, de Lucien Woog et Jules Simon.
.
Parvis de l’Opéra Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’ll have the privilege of strolling at your own pace and soaking up the atmosphere of this exceptional place. Inaugurated in 1903, the work of Charles Le C?ur, Lucien Woog and Jules Simon.
L’événement JEP 2026 – Opéra ouvre-toi ! Vichy a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Course de la Loutre Esplanade de la Rotonde Vichy 15 septembre 2026
- Concours photographique Médiathèque de l’Orangerie Vichy 15 septembre 2026
- Yoga prénatal futures mamans Graine De Bonheur Vichy 16 septembre 2026
- Visite de quartier Cœur de Ville Jaurès Victoria Salle des fêtes / Maison des associations Vichy 18 septembre 2026
- Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy 18 septembre 2026