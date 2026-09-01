JEP 2026 – Ouverture de l’auberge Le Temple-sur-Lot
samedi 19 septembre 2026 · Le Temple-sur-Lot
Informations pratiques
Le Temple-sur-Lot
JEP 2026 – Ouverture de l’auberge
20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de l’auberge du botaniste, et soirée spéciale « Bal et diner impressioniste » le samedi 20 septembre, de 18h à 22h.
Ouverture de l’auberge du botaniste, et soirée spéciale « Bal et diner impressioniste » le samedi 20 septembre, de 18h à 22h. .
20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 89 56 03
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English : JEP 2026 – Ouverture de l’auberge
Grand opening of the Botanist’s Inn, featuring a special « Impressionist Ball and Dinner » event on Saturday, September 20, from 6:00 p.m. to 10:00 p.m.
L’événement JEP 2026 – Ouverture de l’auberge Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne
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