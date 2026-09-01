JEP 2026 – Présentation des stages artistiques Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan

Informations pratiques

Saint-Connan

JEP 2026 – Présentation des stages artistiques

Lieu-dit L’Étang Neuf Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Présentation des stages et des activités artistiques proposées tout au long de l’année à l’atelier André Sallé.

Org. Musée de la Résistance en Argoat .

Lieu-dit L’Étang Neuf Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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English :

L’événement JEP 2026 – Présentation des stages artistiques Saint-Connan a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Kreiz Breizh