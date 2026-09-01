JEP 2026 – Projection du film « Le Georget » à Désertines Espace François Mitterrand Désertines
samedi 19 septembre 2026 · Espace François Mitterrand · Désertines
Informations pratiques
Désertines
JEP 2026 – Projection du film « Le Georget » à Désertines
Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez profiter d’une projection du film « Le Georget » réalisé par l’AMIB à 16h.
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Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41 mediatheque-desertines03@orange.fr
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English :
As part of European Heritage Days, come enjoy a screening of the film « Le Georget, » produced by AMIB, at 4:00 p.m.
L’événement JEP 2026 – Projection du film « Le Georget » à Désertines Désertines a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme
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