Informations pratiques

Désertines

JEP 2026 – Projection du film « Le Georget » à Désertines

Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez profiter d’une projection du film « Le Georget » réalisé par l’AMIB à 16h.

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Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41 mediatheque-desertines03@orange.fr

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English :

As part of European Heritage Days, come enjoy a screening of the film « Le Georget, » produced by AMIB, at 4:00 p.m.

L’événement JEP 2026 – Projection du film « Le Georget » à Désertines Désertines a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme